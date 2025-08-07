Sistemas heredados, ¿sabe cómo afectan su innovación? 

La tecnología suele generar zonas de confort. Por ello, sus sistemas heredados suelen ser una limitante para que las empresas avancen.

Si bien superar la obsolescencia supone importantes inversiones, el retorno suele provenir de los saltos que e logran en productividad.

Invertir para actualizar los equipos, aunque es un proceso necesario, suele encontrar resistencias naturales. Y excusas para una y otra y otra postergación.

Después de todo, actualizar los sistemas heredados en las organizaciones compite con aumentos de sueldos, nuevas contrataciones e, incluso, el inicio de nuevos proyectos.

Esto es un hecho. Pero también lo es el que, en algún momento, nos damos cuenta de que la tecnología con la que venimos trabajando ya alcanzó su techo de productividad. Es decir, no da más.

Los teléfonos inteligentes contribuyen en este proceso de descubrimiento.

Al no ser ya tan duraderos como en otros tiempos, nos damos cuenta cada dos o tres años que cada día son más y mejores las cosas que podemos hacer desde estos dispositivos.

Así que cada vez que uno de sus colaboradores actualiza su smartphone sueña con las cosas que su empresa podría hacer con tecnología actualizada. Tanto hardware como software.

Este suele ser el origen, casi inocente, de la tecnología de sombra, así como uno de los mayores impulsos para las plataformas. Porque ellas se actualizan, regularmente.

De la obsolescencia al valor

Tal visión se encuentra reforzado por las investigaciones más recientes.

Según un nuevo informe de Strategy, en un entorno donde la velocidad y la precisión definen el éxito, dejar atrás los sistemas heredados es el primer paso hacia una inteligencia empresarial verdaderamente transformadora.

Esto también es un hecho. Pero tal declaración suele encontrar inconvenientes ora transformarse en realidad.

De hecho, el informe de Strategy resalta que:

Aunque el 74% de las organizaciones considera la calidad de datos como prioridad para 2025

Muchas destinan hasta el 80% de sus presupuestos de IT al mantenimiento de sistemas heredados

Puede que no lo parezca, pero estos resultados constituyen una gran contradicción.

¿Por qué? Porque mantener los antiguos sistemas que, en teoría, todavía funcionan limita, severamente, la capacidad de innovación de las organizaciones.