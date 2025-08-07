BR.Digital escala su red con WaveLogic 6

Las necesidades de más y mejor conectividad no hacen sino incrementarse. Para responder a la demanda BR.Digital está adoptando WaveLogic 6.

Gracias a esta actualización estratégica, la empresa ahora puede ofrecer velocidades de transmisión de 1.1 Tb/s en una sola longitud de onda sobre enlaces de más de 800 kilómetros.

No suele decirse. Pero la era de la Inteligencia Artificial no será posible si no se fortalecen dos infraestructuras: la eléctrica y la de conectividad.

Mas energía, así como una conexión más rápida y con menos latencia son imprescindibles para que la IA funcione para todos.

Por supuesto, no será fácil. Las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo millardos de dólares para desarrollar energías limpias que alimenten sus IAs.

Otro tanto ocurre en lo que respecta a conectividad, aunque los avances en Open RAN, por ejemplo, pueden hacer que estas escaladas sean menos complicadas (y costosas) que en lo que respecta a la energía.

En el caso de Brasil, el crecimiento de su tráfico de datos ha sido exponencial que, en un país de esas dimensiones, ya es mucho decir.

Para contribuir a satisfacer esta altísima demanda, BR.Digital ha implementado la tecnología WaveLogic 6 Extreme (WL6e) de Ciena.

Gracias a ello la empresa ya ha logrado:

Una transmisión de 1.1 Tb/s

En una sola longitud de onda

Todo ello sobre enlaces de más de 800 kilómetros

“Esta última mejora de la red nos brinda una importante ventaja competitiva para ofrecer mayor valor a nuestros clientes y aprovechar al máximo nuestros activos de red existentes”, afirmó el vicepresidente de Operaciones de BR.Digital, Rodrigo Alfonso.