Google AgentSpace: La revolución de los agentes de IA

La inteligencia artificial empresarial evoluciona hacia agentes proactivos que transforman procesos de negocio. Luis Acosta de Google Cloud revela cómo AgentSpace democratiza la IA para empresas latinoamericanas.

La segunda sesión de nuestras Jornadas Digitales Cloud Trends 2025 marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión sobre el futuro de la inteligencia artificial empresarial. Luis Acosta, Customer Engineering Manager para América Latina de Google Cloud, nos guió a través de una revelación fascinante: la evolución de simples chatbots hacia agentes de IA verdaderamente inteligentes y proactivos, tras la entrada en escena de Google AgentSpace.

Los cuatro pilares de la estrategia de IA de Google Cloud

1. Infraestructura: El poder computacional detrás de la IA

Contrario a la percepción popular, Google no llegó tarde a la IA generativa. Desde 2014, la compañía se declaró “AI-first”, construyendo la infraestructura que hoy soporta productos masivos como Google Search y Maps. Esta misma arquitectura de GPUs especializadas ahora potencia las soluciones empresariales de inteligencia artificial.

El momento clave llegó en 2017 con el paper “Attention is All You Need”, que introdujo la arquitectura Transformer – el fundamento de todos los modelos de lenguaje natural actuales.

En Google, no vemos un futuro de humanos contra IA, sino humanos CON IA. Queremos potenciar esas capacidades, delegar ese trabajo pesado que muchas veces es monótono y repetitivo y nosotros centrarnos en lo creativo, en lo estratégico, en empatizar con clientes.

2. Modelos: Más allá de Gemini

La propuesta de modelos de Google abarca mucho más que Gemini:

Modelos Gemini : Desde versiones compactas hasta Gemini 2.5 Pro para razonamiento avanzado

: Desde versiones compactas hasta Gemini 2.5 Pro para razonamiento avanzado Modelos especializados : Veo para generación de video, Lyria para creación musical

: Veo para generación de video, Lyria para creación musical Modelos open source : Soluciones específicas para sectores médico y financiero

: Soluciones específicas para sectores médico y financiero Capacidades multimodales: Integración de texto, imagen, audio y video

3. Vertex AI: La plataforma de experimentación

Vertex AI funciona como un laboratorio empresarial donde las organizaciones pueden experimentar con diferentes modelos y casos de uso. La plataforma permite ejecutar tanto modelos de Google como soluciones de terceros como Claude o Llama, manteniendo un approach abierto y flexible.

4. Aplicaciones: El nacimiento de los agentes inteligentes

En esta capa superior nacen soluciones como AgentSpace, el lanzamiento más reciente de Google que promete revolucionar la productividad empresarial.

AgentSpace: La evolución del chatbot al agente proactivo

Los tres superpoderes de AgentSpace

1. Razonamiento Avanzado Basado en Gemini 2.5, los agentes pueden entender tareas complejas, planificarlas en múltiples pasos y ejecutarlas de manera autónoma. No se trata de seguir scripts, sino de verdadero razonamiento contextual.

2. Búsqueda Empresarial Avanzada La tecnología de búsqueda de Google aplicada a datos corporativos internos. Los agentes pueden consultar documentos empresariales, CRMs, ERPs y sistemas de terceros con la misma eficiencia que una búsqueda web.

3. Conectividad Integral AgentSpace se integra nativamente con:

Sistemas Microsoft (SharePoint, Outlook, Office 365)

Plataformas CRM y ERP

Aplicaciones de terceros mediante APIs

Herramientas de Google Workspace

Casos de Uso Reales de Agentes de IA

Recursos humanos:

Onboarding automatizado de empleados

Gestión de documentación y prestaciones

Programación de reuniones iniciales

Ventas y marketing:

Análisis de clientes en tiempo real

Identificación de prospectos para nuevos productos

Creación automática de campañas multimedia

Atención al cliente:

Resolución de problemas complejos

Escalamiento inteligente de tickets

Programación automática de visitas técnicas

Seguridad y gobernanza: La prioridad número uno

Arquitectura de seguridad empresarial

AgentSpace está construido sobre Google Cloud, heredando décadas de experiencia en seguridad empresarial. Los principios fundamentales incluyen:

Control de acceso granular:

Los agentes respetan permisos existentes en sistemas corporativos

Un empleado de TI no puede acceder a información de nóminas si no tiene permisos en el ERP

Herencia automática de políticas de seguridad organizacionales

Privacidad de datos:

Los datos empresariales permanecen bajo control exclusivo del cliente

No se utilizan para entrenar modelos públicos

Encriptación end-to-end y cumplimiento normativo

Modelo SaaS empresarial:

Licenciamiento por usuario independiente de Google Workspace

Entorno controlado y aislado

Gestión mediante Identity Access Management

NotebookLM: La revolución del aprendizaje empresarial

Una de las revelaciones más sorprendentes fue NotebookLM, una herramienta que transforma documentos corporativos en podcasts personalizados.

Funcionalidades clave:

Conversión automática de PDFs, presentaciones y documentos en formato audio

Podcasts en español con acentos de México, Colombia, Argentina y Chile

con acentos de México, Colombia, Argentina y Chile Personalización de duración y estilo conversacional

Interacción en tiempo real con hosts virtuales (beta en inglés)

Esta funcionalidad está revolucionando la formación corporativa y la actualización de conocimientos para equipos distribuidos.

El futuro del trabajo: Humanos CON IA

Colaboración, No Reemplazo

La visión de Google Cloud es clara: “Humanos CON IA, no contra IA”. El objetivo es liberar a los profesionales de tareas repetitivas para enfocarse en:

Pensamiento estratégico y creativo

Empatía y relación con clientes

Toma de decisiones complejas

Innovación y liderazgo

Democratización Tecnológica en América Latina

Google Cloud está comprometido con hacer estas tecnologías accesibles para empresas de cualquier tamaño en la región, sin necesidad de científicos de datos internos.

Los modelos de IA ya comprenden:

Acentos y modismos regionales

Contexto cultural latinoamericano

Necesidades específicas del mercado local

Implementación y adopción: El camino hacia los agentes de IA

Proceso de onboarding simplificado

Crear un agente de IA en AgentSpace es tan simple como:

Definir objetivos y tareas específicas Establecer permisos y herramientas disponibles Configurar conectores con sistemas existentes Activar el agente para uso organizacional

Curva de aprendizaje acelerada

Para mantenerse actualizado en esta evolución tecnológica, Google recomienda:

Sitios oficiales : Blogs y documentación técnica

: Blogs y documentación técnica Medium : Contenido de product managers

: Contenido de product managers LinkedIn : Actualizaciones directas del equipo de Google

: Actualizaciones directas del equipo de Google labs.google.com: Prototipos y experimentos futuros

Conclusión: Una nueva era de productividad empresarial

La conversación con Luis Acosta reveló que no estamos ante una simple evolución tecnológica, sino ante un cambio de paradigma en la productividad empresarial. AgentSpace y las herramientas de Google Cloud ofrecen a las empresas latinoamericanas la oportunidad de competir con inteligencia artificial de nivel mundial.

Los agentes de IA ya no son ciencia ficción: son realidad disponible que está transformando organizaciones hoy mismo.

¿Listo para conocer más?

Revive la sesión completa de nuestras Jornadas Digitales Cloud Trends 2025 y descubre todos los detalles técnicos, demostraciones en vivo y respuestas a preguntas específicas de nuestra audiencia.

Esta conversación es solo el inicio de una serie que explora las tendencias tecnológicas que definirán el futuro del cloud computing en 2025.