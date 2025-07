Este jueves 24 de julio, acompáñanos en la cuarta sesión de Cloud Trends 2025, donde hablaremos de automatización cloud como motor de eficiencia y ahorro. Con Ariel Viñas, CEO de Craftech y SleakOps.

¿Y si la automatización fuera la pieza que falta en tu estrategia cloud para liberar recursos, reducir costos y escalar sin fricciones?

No es una idea futurista: ya está ocurriendo. Empresas de todos los tamaños están optimizando su infraestructura en la nube con IaC, AIOps, orquestación multi-nube y gobernanza como código.

Y en la próxima jornada digital de The Standard CIO, vamos a mostrar cómo se hace, con ejemplos reales, herramientas concretas y visión estratégica.

Jueves 24 de julio de 2025

Conéctate: 8:55 AM México / 9:55 AM Colombia

En vivo: 9:00 AM México / 10:00 AM Colombia

️Invitado: Ariel Viñas, CEO de Craftech y SleakOps

Moderador: Adolfo Manaure, Director Editorial de The Standard CIO

Regístrate aquí

Automatizar ya no es opcional: es urgente

¿Sabías que muchas organizaciones están perdiendo miles de dólares al mes por no automatizar el apagado de recursos cloud que no usan?

¿O que con Infrastructure as Code puedes desplegar y versionar entornos enteros en minutos, con menos errores y mayor trazabilidad?

Durante esta sesión, hablaremos claro:

¿Dónde está el ROI real de la automatización en la nube? ¿Cómo se implementa sin morir en el intento? ¿Y cuáles son las herramientas que marcan la diferencia?

¿Qué puedes esperar de esta sesión?

✅ Casos reales donde la automatización permitió reducir costos, acelerar despliegues y ganar control.

✅ Recomendaciones prácticas para aplicar Infrastructure as Code con Terraform, Pulumi o AWS CDK.

✅ Demostraciones de cómo AIOps está ayudando a detectar fallos y responder automáticamente.

✅ Buenas prácticas para lograr orquestación coherente en entornos multi-nube.

✅ Ejemplos de gobernanza como código, para que la seguridad y el cumplimiento no dependan de procesos manuales.

Las preguntas que vamos a responder

¿Cómo define Craftech una estrategia de automatización cloud alineada con negocio?

¿Qué beneficios tangibles han visto sus clientes al aplicar IaC en entornos multi-nube?

¿Cuáles son las mejores herramientas para automatizar el ciclo de vida de tu infraestructura?

¿Cómo se está integrando la inteligencia artificial en la automatización operativa?

¿Qué errores cometen las empresas al automatizar y cómo evitarlos?

¿Cómo lograr coherencia operativa en entornos híbridos con múltiples proveedores cloud?

¿Qué caso concreto nos puede compartir Ariel donde la automatización haya generado impacto medible?

Si aún no te convence, piensa en esto:

La automatización ya no se trata solo de eficiencia. Se trata de tener el control.

De anticiparte.

De escalar cuando lo necesitas.

De liberar tiempo, talento y presupuesto.

Y de construir una operación tecnológica que esté alineada con tu negocio, no en guerra con él.

Haz clic aquí para registrarte y acompáñanos este jueves.

Porque la nube no se gestiona sola. Pero puede automatizarse.