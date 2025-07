Google Cloud Next 25: Startups no centro da inovação.

Conheça os principais anúncios do maior evento de tecnologia em nuvem do Google, com foco no que mais importa para startups.

O Google Cloud Next 25 destacou como startups ao redor do mundo estão utilizando IA, dados e infraestrutura moderna para crescer com agilidade e segurança.

Reunimos, em um único material, os anúncios mais relevantes para startups — com soluções que aceleram o desenvolvimento, aumentam a produtividade e criam diferenciais competitivos com IA generativa.

Neste material exclusivo, você confere:

As últimas inovações com Vertex AI Agent Builder e Gemini 2.5 Pro

Novas ferramentas para desenvolvedores como Firebase Studio e Code Assist

Infraestrutura escalável com suporte a GPUs NVIDIA e TPUs de última geração

Benefícios do Google for startups Cloud program e novas parcerias com VCs

Como startups estão usando IA generativa para transformar seus mercados

Feito para startups em todas as fases de crescimento.

Este conteúdo é ideal para fundadores, CTOs, engenheiros e equipes de produto que querem explorar o que há de mais recente em IA, nuvem e inovação com o Google Cloud.