The Standard CIO presenta las Jornadas Digitales Cloud Trends 2025

El reto para el CIO ya no es migrar a la nube. Es ganar con ella.

La transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en imperativo de supervivencia. En un contexto donde The Standard CIO reafirma su compromiso con la excelencia, presentando un renovado y ambicioso Calendario de Eventos Digitales 2025, anunciamos las Jornadas Digitales Cloud Trends 2025, cinco días de conversaciones estratégicas que definirán el rumbo de la nube en América Latina. Regístrate ahora.

El momento decisivo de la nube en América Latina

El mercado regional de cloud computing está experimentando un crecimiento exponencial del 20% anual hasta 2028. Sin embargo, la realidad es que mientras el 40% de las carteras de aplicaciones ya están en la nube, solo las organizaciones que comprendan que el reto no es migrar, sino ganar, podrán convertir sus inversiones en ventajas competitivas sostenibles.

“La migración inteligente no es un costo, es una inversión estratégica”, explican desde el equipo editorial de The Standard CIO. “Estas jornadas están diseñadas para que los líderes de TI de América Latina no solo implementen tecnología, sino que la conviertan en poder competitivo real”.

Agenda completa: Cinco días, cinco desafíos transformadores

Lunes 21 de julio: Maximización del ROI en la migración a la nube

La primera jornada abordará los aspectos fundamentales para convertir cada euro invertido en ventaja competitiva:

✓ Metodologías comprobadas para optimizar cada euro invertido

✓ Estrategias de reducción de costos que no comprometen performance

✓ Frameworks de decisión para priorizar workloads críticos

✓ Casos de éxito de organizaciones que transformaron complejidad en ROI

Desafío: Convertir tu migración cloud en ventaja competitiva sostenible.

Experto invitado: Ramsés Milano, Business Continuity Manager de ARKHO.

Martes 22 de julio: Transforma tu negocio con Google Agentspace

“La IA no es el futuro. Es el presente de las organizaciones que lideran”

Descubre Google Agentspace, la innovación de IA de Google que está redefiniendo la productividad empresarial. Una plataforma que combina:

✓ Capacidades superiores de razonamiento de Gemini

✓ Calidad inigualable de la búsqueda de Google

✓ Creación avanzada de agentes para impulsar la eficiencia y productividad

Desafío: Impulso exponencial de la eficiencia y productividad organizacional.

Experto invitado: Luis Acosta, Customer Engineering Manager LATAM de Google Cloud.

Miércoles 23 de julio: Infraestructura Estratégica en la Era Multicloud

“Convertir la complejidad multicloud en ventaja competitiva”

Conoce las estrategias de IBM que están transformando la complejidad tecnológica en ventaja competitiva. Una aproximación integral que combina:

✓ Gestión inteligente de infraestructuras híbridas y distribuidas

✓ Automatización y AIOps para operación sin fricción

✓ Optimización de costos y eficiencia energética

✓ Seguridad y gobernanza by design en entornos multicloud

Desafío: Convertir la complejidad multicloud en tu mayor ventaja competitiva antes de que la competencia lo haga primero.

Experta invitada: Mirey Hernández, Directora de Infraestructura en IBM México.

Jueves 24 de julio: Automatización de Procesos en la Nube

“Liberar recursos, garantizar cumplimiento y mejorar la resiliencia operativa”

Descubre las estrategias de automatización en la nube que están redefiniendo la eficiencia operativa empresarial. Una aproximación integral que combina:

✓ Infraestructura como Código (IaC) para despliegues consistentes

✓ Optimización automática de costos y recursos cloud

✓ AIOps y machine learning para respuesta predictiva

✓ Orquestación seamless en entornos híbridos y multi-nube

Desafío: Liberar recursos, garantizar cumplimiento y mejorar la resiliencia operativa a través de la automatización estratégica.

Experto invitado: Ariel Viñas, CEO de Craftech y SleakOp.

Viernes 25 de julio: Gobernanza de Nube en Entornos Híbridos

“Acelerar la innovación navegando entre múltiples proveedores cloud”

Conoce cómo convertir la complejidad multi-nube en ventaja competitiva sostenible mediante marcos de seguridad inteligentes. Una aproximación estratégica que combina:

✓ Estrategias de gobernanza centralizadas vs. federadas para máximo impacto operativo

✓ Zero Trust operativo sin parálisis tecnológica

✓ IA predictiva para detección avanzada de amenazas distribuidas

✓ Identidades como perímetro con gestión IAM y Zero Trust Network Access

✓ Cumplimiento integrado (GDPR, DORA, NIS2) como ventaja competitiva

Desafío: Acelerar la innovación navegando entre múltiples proveedores cloud, sistemas on-premise y regulaciones estrictas.

Experto invitado: Rafael Venancio, VP Cloud Sales International America, Fortinet.

Expertos de clase mundial

Las jornadas contarán con la participación de líderes tecnológicos de organizaciones como ARKHO, Google Cloud, IBM, Craftech, SleakOp y Fortinet. Cada sesión combinará perspectivas globales con experiencias locales, proporcionando un enfoque integral sobre las estrategias cloud más relevantes para convertir la complejidad en ventaja competitiva.

Una comunidad en acción

Con base en el éxito de ediciones anteriores, que han convocado a más de 2,200 profesionales de TI de América Latina, las Jornadas Digitales Cloud Trends 2025 representan mucho más que una serie de conferencias. Son un espacio de networking, aprendizaje colaborativo y construcción de relaciones que perduran más allá del evento.

“Lo que más nos emociona no son los números de asistencia, sino las conexiones que se crean”, comenta el equipo de The Standard CIO. “Hemos visto cómo CIOs de diferentes países colaboran en proyectos, comparten experiencias y se apoyan mutuamente en la implementación de nuevas tecnologías”.

