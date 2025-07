De las ideas al ROI: Claves para innovar sin morir en el intento en América Latina.

¿Recuerdas cuando el CIO era ese personaje al que solo buscabas cuando algo no salía bien con tu sistema? Esos días quedaron sepultados bajo una avalancha de transformación digital, inteligencia artificial e innovación disruptiva. En un revelador panel de expertos organizado por The Standard CIO, tres líderes de la industria tecnológica latinoamericana compartieron sus experiencias sobre cómo convertir la innovación en una ventaja competitiva real, especialmente en el sector financiero impulsado el liderazgo tecnológico.

La revolución del ROI: Del mantenimiento a la estrategia

Gabriel Otero, CEO y fundador de Gosys, fue contundente: “Hoy los clientes, los proveedores, los consumidores nos llevan a lo que llamamos una economía de experiencias donde todos buscan excelentes experiencias desde su lugar”. Esta transformación ha empujado a las organizaciones a embeber la tecnología en su ADN operativo, no como un complemento, sino como una estructura fundamental.

Jorge Lezama, VP Finance & Controlling de T-Systems México y Norteamérica, añadió una perspectiva cruda pero necesaria: “El CIO en algún momento lo veía yo ya casi como las personas de mantenimiento… solamente cuando mi laptop no funcionaba, es cuando me acordaba que teníamos a alguien ahí”. Hoy, ese rol ha evolucionado hacia una posición estratégica de liderazgo tecnológico, donde el CIO debe estar involucrado en las decisiones fundamentales del negocio.

El dilema de la doble trinchera: Operación vs. innovación

Uno de los insights más valiosos del panel surgió cuando Angelo Cirillo, COO y Global Head de Digital Banking Platform de iuvity, compartió su experiencia personal: “Yo traté de hacer con un mismo equipo… quería hacer innovación, operación y dije, no, yo puedo hacer esto y el golpe que me di fue una experiencia súper mala”.

La conclusión fue unánime: la innovación y la operación requieren equipos y mindsets diferentes. Como explicó Cirillo, “el que opera está pendiente de que su operación esté arriba… ese paradigma de que esto no puede moverse te inhibe de que puedas pensar de manera distinta”.

La fórmula del éxito: Partnerships estratégicos

Los tres expertos coincidieron en una estrategia crucial: delegar la operación a partners especializados para liberar recursos hacia la innovación. Jorge Lezama lo resumió perfectamente: “Mientras tú puedas descansar una parte de eso en alguien que es confiable y que te va a estar entregando, creo que es un muy buen… ahora sí me dedico a lo estratégico”.

Gabriel Otero complementó esta idea con datos concretos: “Hay estudios de Gartner que indican que aquellas empresas que logran proof of concept de temas de innovación en menos de 6 meses logran una efectividad del 60% en el retorno que consiguen desde esa innovación”.

Los KPIs que realmente importan

¿Cómo medir el éxito de la innovación más allá del ROI tradicional? Angelo Cirillo fue claro: “Los KPIs han migrado mucho a KPIs de negocio… el time to market, qué tan eficiente que tanta eficiencia le estoy trayendo al negocio”.

Los indicadores clave incluyen:

Tasa de adopción digital : ¿Cuántos usuarios están adoptando las nuevas soluciones?

: ¿Cuántos usuarios están adoptando las nuevas soluciones? Satisfacción del usuario (NPS) : ¿La innovación realmente mejora la experiencia?

: ¿La innovación realmente mejora la experiencia? Eficiencia de procesos : ¿Cuántos pasos se eliminaron del proceso original?

: ¿Cuántos pasos se eliminaron del proceso original? Aprendizaje organizacional: ¿Qué capacidades nuevas desarrolló la organización?

El ecosistema fintech: Oportunidad o amenaza

En cuanto al panorama fintech en América Latina, los expertos identificaron un “mar de oportunidades” con algunos desafíos críticos. Gabriel Otero destacó que “México, Colombia, Brasil, un poco Argentina son los países en la región que están avanzando más fuertemente en iniciativas de esta industria”.

Sin embargo, Angelo Cirillo señaló un problema recurrente: “He visto también que la banca grande en algunos países no es tan amiga de estos ecosistemas de fintech que creen que los fintech vienen a quitarle negocio en vez de ver que los van a habilitar a que den productos y servicios nuevos”.

Los inhibidores más comunes

Cuando se les preguntó sobre los obstáculos más frecuentes en proyectos de innovación, Gabriel Otero fue directo: “El ‘ya sabía’ no pasa por lo técnico, sino que pasa por el foco… entender hacia dónde vamos y qué realmente va a ser efectivo”.

Angelo Cirillo añadió una observación crucial: “Muchas organizaciones arrancan a hacer proyectos… y creen que fue fallido al final, pero no, el proyecto fue exitoso, lo que fue fallido fue la concepción. Atacaste algo que no tenía, o sea, no atacaste la real causa del problema”.

El consejo de oro para líderes de TI

En la ronda final, los tres expertos compartieron sus recomendaciones para convertir la innovación en ventaja competitiva:

Gabriel Otero: “Demostrar las capacidades que tenemos… mostrar que conocemos el negocio y mostrar cómo podemos apoyar… llevar esos resultados a la mesa de directorio”.

Jorge Lezama: “Dar la parte operativa a alguien que sea el experto en hacerlo y yo acercarme más a la parte del consejo como tal de la empresa… estar más involucrado en la parte del negocio como tal”.

Angelo Cirillo: “Este líder tiene que tener mucha flexibilidad, mucha apertura… acercarse mucho al negocio… dejarse ayudar, que lo hemos dicho, dejarle zapatero a sus zapatos”.

La reflexión final

Este panel dejó en claro que la innovación tecnológica exitosa no se trata de adoptar la última tendencia sexy o crear la aplicación más vistosa. Se trata de entender profundamente el negocio, identificar problemas reales, y usar la tecnología como habilitador de experiencias superiores. Como mencionábamos, al cerrar el panel: estamos ante una transformación donde los CIOs deben dejar de ser “el señor de los no” para convertirse en arquitectos del crecimiento empresarial.