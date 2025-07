CIO evoluciona empujado por la era de la Inteligencia Artificial

La necesidad de incorporar la Inteligencia Artificial a toda la operación está relevando la función del CIO.

Gracias a la complejidad de despliegue que supone la IA, este rol ha venido evolucionando y dejando atrás sus funciones más operativas para contribuir al negocio.

Muchas empresas se han preguntado desde hace años si, además de su Chief Information Officer, precisan un gerente adicional para dirigir y propiciar los procesos de Innovación dentro de la organización.

Este antiguo debate fue cobrando cuerpo durante el Panel de Expertos sobre Gestión de la Innovación, organizado por The Standard CIO.

Aunque, en principio, no era el foco de la conversación, quedó claro muy pronto que los procesos de innovación estarán o no en manos del CIO dependiendo del rol que, previamente, le haya asignado la organización.

“El rol del CIO ha cambiado con el tiempo. Mientras todo iba bien, ni pensabas en él. Ahora es estratégico para incorporar la tecnología en la operación y en el producto”, precisó el VP Finanzas y Controlling en T-Systems México y Norteamérica, Jorge Lezama.

Evolución desigual

Para el especialista, en la actualidad, es al rol del CIO al que le corresponde determinar qué tecnologías se alinean con el negocio y cómo vamos a desplegarlas.

No obstante, en su experiencia desde el brazo tecnológico corporativo del grupo Deutsche Telekom, Lezama reconoce que está evolución no es lineal. Al menos no en América Latina.

Y la responsabilidad de la evolución, en modo alguno, es exclusiva del gerente.

“Las organizaciones tienen que cambiar y, en países como México, hay diferentes niveles de madurez. La mayoría de las organizaciones no ven al CIO en una función estratégica. Lo siguen viendo como un operativo”, refirió Jorge Lezama, vicepresidente de Finanzas y Controlling en T-Systems México y Norteamérica.

Afortunadamente, el especialista estima que el cambio generacional puede ayudar a la adaptación de la organización a la evolución que ya está ocurriendo en las distintas tecnologías.

Hacer este proceso es esencial para lograr avanzar en los procesos de Innovación que Lezama reconoce son, de suyo, siempre complicados porque no siempre traen retorno inmediato.

Gestionar indicadores vs. expectativas

Al abordar el tema de medición de resultados, Lezama subrayó que no toda innovación puede evaluarse con ROI clásico.

Uno de los elementos más destacables del VP Finanzas y Controlling en T-Systems en este Panel de Expertos es la convicción de que la innovación en las organizaciones sí transforma la percepción interna y refuerza la lealtad del talento en la organización.

La clave, sostiene Lezama, está en conectar los proyectos con los KPIs del negocio: lealtad del cliente, eficiencia operativa, percepción de marca y experiencia del usuario.

Es por ello que son estos factores los que permiten evaluar en qué medida la empresa está logrando sus objetivos.

“Medir la innovación es un reto y siempre queda la sensación de duda. Por eso es más fácil medirla en los KPIs del negocio”, puntualizó el VP Finanzas y Controlling de T-Systems, Jorge Lezama.

El experto resalta que no hay un indicador que puede decir que tan innovadores somos. Pero sí es posible y sencillo medir la satisfacción y lealtad, tanto del cliente como del colaborador.

Igualmente, Lezama destaca que, lo más importante es que la organización se de cuenta y asuma que la innovación ya no se trata de adoptar lo último.