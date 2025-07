¿Un iPhone para la IA? Sí, pero no solo eso

La alianza formal entre Sam Altman y Jony Ive ya se ha puesto en marcha y confirma lo que muchos sospechaban: OpenAI está diseñando algo más grande que un gadget. Está naciendo una nueva categoría de producto donde la IA deja de ser una app para convertirse en presencia.

¿Un iPhone para la inteligencia artificial? Sí, pero no solo.

Los rumores sobre un dispositivo físico diseñado por Jony Ive —el legendario creador del iPhone, el iMac y el Apple Watch— y potenciado por OpenAI han estado circulando desde finales de 2023. Pero ahora, con la formalización de su alianza con Sam Altman, el CEO de OpenAI, el proyecto empieza a salir de la sombra y toma cuerpo tal y como lo han actualizado los nuevos socios. ¿Será un nuevo iPhone para la IA?

¿Será un wearable? ¿Un asistente ambiental sin pantalla? ¿Una nueva categoría de hardware al estilo Humane AI Pin o Rabbit R1, pero bien ejecutado? Nada está confirmado… y sin embargo, todo es posible.

Aquí hay algo más grande que un gadget: se está gestando un nuevo tipo de interfaz para la IA. Una donde la inteligencia artificial no es una app, sino una presencia constante, contextual, y —por fin— bien diseñada.

Las pistas ya estaban sobre la mesa

Desde septiembre de 2023, publicaciones como The Information y Financial Times reportaban que Altman e Ive habían comenzado conversaciones serias para crear una “startup de hardware IA” respaldada por Softbank, con la ambición de desarrollar un “iPhone of AI”.

Con la actualización al anuncio oficial de OpenAI esta semana, esas conversaciones ya no son especulación: Jony Ive y su estudio LoveFrom están formalmente colaborando en un proyecto de hardware con OpenAI.

Sam Altman, CEO absoluto: más foco, menos fricción

Como parte del mismo movimiento, OpenAI ha consolidado su estructura ejecutiva. Altman será el CEO tanto de OpenAI LP como de todas las actividades comerciales, eliminando las ambigüedades del pasado. El objetivo está claro: más control, más velocidad, más producto.

Lo que antes era un laboratorio de modelos, ahora es una empresa de plataforma. Una que quiere ocupar el espacio entre el usuario y la IA, y no solo desde el software.

¿Apple 2.0? No exactamente… pero casi

La alianza con Ive sugiere una visión de producto más cercana a la filosofía Apple que a la de los experimentos fallidos de hardware IA lanzados recientemente. Como señala Wired, el Humane AI Pin ha sido “una decepción estética y funcional” (Wired), mientras que el Rabbit R1 fue criticado por su falta de propósito real. La lección es clara: sin un diseño radicalmente funcional y emocional, el hardware de IA no despega.

Y si hay alguien capaz de convertir lo intangible en deseable, ese es Jony Ive.

El contexto competitivo: Apple, Microsoft y el mundo developer

Apple observa desde la distancia cómo uno de sus exdesigners estrella podría estar armando el próximo gran salto tecnológico. La prensa ya especula sobre si Ive replicará con la IA lo que hizo con el iPhone.

Microsoft , el mayor inversor de OpenAI, se beneficiaría directamente si el hardware se integra al ecosistema Copilot y Azure.

Startups y desarrolladores tienen ante sí un cambio de paradigma: si cambia la interfaz dominante, también cambian las reglas del juego para la interacción, el diseño de experiencias y la monetización.

¿Qué está pasando en casa de OpenAI?

Desde dentro se respira cambio. Lo que antes eran oficinas de investigación, ahora parecen laboratorios de diseño. Se habla de prototipos. De experiencias sin pantalla. De interfaces invisibles. Lo que están diseñando no es solo un objeto, sino una nueva forma de convivir con la inteligencia artificial.

Y si el futuro va a tener forma… quieren que esa forma la imagine Jony Ive.

Diseño, presencia y el nuevo imperativo de la IA

La inteligencia artificial ya no puede seguir viviendo dentro de cajas de texto. Altman lo sabe. Ive lo entiende. Y lo que están diseñando es, posiblemente, el primer intento serio de hacer de la IA algo ubicuo, tangible y bello. Como dice el propio Altman: “La interfaz define la era”. El futuro de la IA no se escribe solo en código. Se diseña. ¿Estás listo para convivir con ella más allá de tu pantalla?