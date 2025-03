Redes neutrales de alojamiento, ¿el próximo paso? 

Maximizar la infraestructura existente puede aprovechar las redes neutrales de alojamiento para conexiones inalámbricas 5G.

El uso compartido de lo ya existente puede mejorar tanto la productividad como la innovación de las telcos.

Uno de los retos fundamentales de las empresas de telecomunicaciones de hoy es avanzar en el despliegue 5G, aunque el espectro para ello no esté disponible.

Entonces, ¿cómo seguir avanzando, aprovechando lo que se tiene tanto en espectro como en infraestructura?

La respuesta a esto no puede ser otra a la de un uso compartido o mejor: colaborativo.

Al respecto, el más reciente informe de 5G Américas, “Neutral Host Opportunities for 5G and Beyond,” (Oportunidades con redes neutrales para 5G y posteriores tecnologías), resalta que los modelos compartidos para alojar a distintos operadores en infraestructuras existentes no son nuevos.

No obstante, en la coyuntura actual, esta opción de redes neutrales de alojamiento 5G puede ser la respuesta una serie de retos que el sector telco afronta.

Más aun: el reporte destaca que, con innovación, este aprovechamiento podría viabilizar nuevas fuentes de ingresos para las operadoras.

El informe resalta que algunos de los retos que las redes neutrales de alojamiento ((NHN, por las siglas de inglés en inglés de Neutral Host Networks) son: