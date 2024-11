Si la IA puede añadir un 3.5% al PIB mundial para 2030, para lograrlo las empresas deberán superar la fase de experimentación y adoptar estrategias a gran escala. ¿Estamos listos para esta transformación?

¿Sabías que la inteligencia artificial (IA) podría generar un impacto económico acumulado de $19.9 billones para 2030? Según el informe The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs de IDC, esta tecnología promete impulsar el 3.5% del PIB mundial gracias a su integración en operaciones empresariales y la creación de nuevos mercados.

Sin embargo, este futuro brillante no llegará sin desafíos. El camino hacia una adopción masiva de la IA exige más que experimentación con herramientas como ChatGPT o DALL-E. Requiere un cambio estratégico que IDC denomina el “pivote de la IA”.

¿Qué significa el pivote de la IA?

Durante 2023 y 2024, muchas empresas se lanzaron al uso de IA generativa, experimentando con casos puntuales. Pero IDC predice que 2025-2026 serán los años clave para cambiar de enfoque. Este “pivote” implica:

Priorizar estrategias claras: ¿Qué objetivos de negocio resolverá la IA?

¿Qué objetivos de negocio resolverá la IA? Escalar proyectos: Pasar de experimentos aislados a implementaciones amplias.

Pasar de experimentos aislados a implementaciones amplias. Abordar barreras: Desde la falta de talento especializado hasta la integración tecnológica.

Según IDC, el impacto exitoso de la IA dependerá de un plan operativo que unifique estrategia, gobernanza y desarrollo del talento, así como un modelo tecnológico optimizado para aplicaciones, plataformas de IA y manejo de datos.

5 claves para acelerar la adopción de la IA

Para que la IA alcance un impacto transformador, las empresas deben tomar medidas concretas:

Invertir más allá de lo superficial: IDC señala que el gasto empresarial en IA debe ir dirigido a plataformas escalables y personal capacitado. Fomentar una cultura de adopción: ¿Están los líderes listos para confiar en la toma de decisiones basada en IA? Medir resultados tangibles: No se trata solo de innovar, sino de demostrar beneficios claros como ahorro de costos o nuevas oportunidades de ingresos. Construir infraestructuras resilientes: La IA necesita tecnología robusta para manejar grandes volúmenes de datos. Ser transparentes: La confianza en la IA se construye mostrando cómo se toman decisiones y respetando la privacidad de los usuarios.

¿Dónde estamos hoy y hacia dónde vamos?

A pesar de los avances, aún hay desafíos. Por ejemplo, aunque las empresas están invirtiendo en IA, muchas están estancadas en la experimentación. IDC señala que solo con una adopción masiva la IA podrá transformar industrias y redefinir la competitividad global.

Según Cyril Garcia, experto en sostenibilidad y tecnología: “La clave no es solo implementar IA, sino planificar cómo esta tecnología puede integrarse de manera coherente en la estrategia a largo plazo de las organizaciones”.

La inteligencia artificial no es solo una moda tecnológica; es una herramienta que puede tener un impacto positivo y redefinir el panorama económico global. Pero para desbloquear su potencial de $19.9 billones, las empresas necesitan acción, planificación y, sobre todo, visión estratégica.

¿Estás preparado para liderar este cambio? El futuro no espera, y el momento de pivotar hacia la IA es ahora.