Mientras la industria de las Telcos comienza a mirar alternativas pra el 6G,tiene que lidiar con el costo de las redes legadas.

Tanto el apagado digital como el aprovechamiento de las mismas para el 5G son asuntos que ya se está haciendo esta barajando.

¿Estamos ante la inminencia de un nuevo apagado digital de lo que queda de las redes 2G y 3G? ¿Qué impacto tendrá esto en el despliegue del 5G?

Por otro lado y aunque Ameruca Latina aún esté lejos de ese camino, ¿cómo puede prepararse la región para el 6G, cuando sea que llegue?

Estas son algunas preguntas fundamentales para la industria de las telecomunicaciones que 5G Américas trata de responder con dos reportes distintos.

Sobre las redes legadas, el nuevo estudio “Mejores prácticas en desconexión de redes legacy para América Latina” despeja las opciones para atender este problema.

¿Su principal hallazgo? En principio, que el apagado de las redes móviles 2G y 3G representa una oportunidad para que los operadores móviles desplieguen servicios 5G en América Latina.

“Sostener de forma simultánea servicios sobre redes 2G, 3G, 4G y desplegar 5G se vuelve ineficiente para los operadores móviles de América Latina. Comenzar con el apagado de las redes legadas puede significar un beneficio para los operadores”, explicó el vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas, José Otero.

El especialista destacó que estos beneficios son especialmente importantes para aquellos operadores que están o vayan a desplegar próximamente redes 5G.

Presente y futuro

El estudio analiza la actualidad de las redes legadas en la región, para las que se proponen los pasos a seguir por parte de los operadores al momento de su apagado.

Se hace énfasis en la reducción de costos en la administración de las redes a partir de un plan estratégico, la comunicación con los clientes y los diferentes planes para estimular en los usuarios el cambio de tecnología.

También se analiza la relación con el regulador, la planificación del apagado y las estrategias para evitar sanciones.

“Para los operadores que están desplegando 5G, el apagando de redes legados es conveniente aunque supone algunos retos para los operadores”, destacó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

Igualmente, el informe presentan también los ejemplos de apagados de AT&T en los Estados Unidos y Telus en Canadá. Se describen las estrategias llevadas adelante por los operadores y los procesos que se realizaron para el apagado de redes en desuso.

Pero, no sólo las redes legadas y en desuso ocupan la atención de 5G Américas.

El último white paper The 6G Upgrade in the 7-8 GHz Spectrum Range: Coverage, Capacity, and Technology aborda, con preferencia el futuro mirando hacia el 6G.

En este informe tiene entre sus principales hallazgos el señalamiento de que la próxima generación de tecnología inalámbrica ya se está planificando.

Igualmente, el informe identificó el espectro del rango de 7.125 a 8.400 GHz como habilitador clave de la conectividad futura con redes inalámbricas de sexta generación.