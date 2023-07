Rackspace nombra a Srini Koushik Director para FAIR

Srini Koushik será el responsable de Foundry for Generative AI by Rackspace.

La empresa también ha ampliado su oferta para que empresas de cualquier tamaño tengan acceso a IA generativa.

Srini Koushik ya no será sólo el CTO de Rackspace Technology. En adelante también tendrá la responsabilidsd de la práctica global dedicada a acelerar la adopción segura, ética y sostenible de soluciones de IA generativa en todas las industrias: Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR).

Y es que la empresa – conocida por su liderazgo en soluciones para multinube – está tratando de capitalizar al máximo la IA generativa para este sector.

Le sobran razones, según una reciente encuesta realizada a más de 1.400 responsables de la toma de decisiones de TI:

90% de los encuestados dijo que sus esfuerzos de modernización de la nube están motivados por su deseo de aprovechar las tecnologías de IA

Dicho de otro modo, las empresas que no puedan ayudar y acompañar a sus clientes en esa “búsqueda” podrían quedarse – rápidamente – sin clientes.

Al respecto, el CTO y líder global de FAIR recordó que siempre que loss clientes de Rackspace han requerido aprovechar la última tecnología, la empresa ha estado ahí para brindarles soluciones innovadoras.

“La convergencia del cómputo en la nube y la IA ha provocado una revolución transformadora, democratizando el acceso a la inteligencia artificial e impulsando la era de las posibilidades ilimitadas con IA”, señaló.

Por su parte el CEO de la empresa, Amar Maletira, destacó que el mercado de la IA generativa se está moviendo a un ritmo que no hemos visto desde el surgimiento de la tecnología y, en lo personal, nunca en sus 30 años de carrera.

“Nuestro nuevo lanzamiento FAIR aborda las necesidades apremiantes de empresas de todos los tamaños acelerando la adopción segura, responsable y sostenible de soluciones generativas de IA en todas las industrias”, aseguró Maletira.