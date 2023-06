Talento TI: 12 razones por las que los buenos empleados se van

En tiempos de escasez del talento TI, no puede darse el lujo de no estar atento a cualquier señal de descontento.

El talento es su mayor activo. Y, aunque nunca eliminará la rotación de empleados, las siguientes estrategias pueden ayudarlo a mantenerse lo mejor.

Por: Mary K. Pratt | Original de IDGN

Con la demanda de trabajadores de TI creciendo y el mercado laboral para el talento tecnológico sigue siendo ajustado, los CIOs no pueden darse el lujo de ver a los trabajadores de TI, particularmente los de alto rendimiento, salir por la puerta.

Y, sin embargo, siempre podrían salir.

Según el Informe de Sentimiento Tecnológico 2022 de Dice, el 52% de los encuestados dijo que es probable que cambie de trabajo el próximo año, frente al 44% del año anterior.

“El mercado sigue siendo competitivo para el talento, y las personas tienen opciones”, dice Craig Stephenson, director general de América del Norte para la práctica de oficiales de tecnología, digital, datos y seguridad en Korn Ferry, una firma de consultoría de gestión.

Y dado que un departamento de TI bien dotado de personal es crucial para impulsar la agenda de una organización, los CIO reconocen lo difícil y costoso que es reemplazar a los buenos trabajadores.

Pero saber cómo retener a los empleados valiosos requiere información sobre por qué se van. Aquí hay 12 razones comunes por las que los buenos empleados abandonan el barco y cómo los líderes de TI pueden contrarrestar esos factores.

1.- Compensación no competitiva en el mercado del Talento TI

Los mercados laborales ajustados elevan los salarios. Agregue a eso el reciente aumento en la inflación, y el pago se ha convertido en lo más importante para los empleados, especialmente los trabajadores de TI que saben que no tienen que quedarse con empleadores que no están ofreciendo.

“Los mejores empleados no tienen miedo de irse del trabajo porque están siendo bombardeados con llamadas telefónicas de reclutadores”, dice la ex CIO y experta en personal Ellen Shepard, y agrega que las organizaciones que buscan a los mejores empleados están ofreciendo hasta el 120% de la tasa de mercado para garantizar que puedan obtenerlos.

Shepard, fundador y director ejecutivo de The Resource Collaborative, una firma de búsqueda, planificación y dotación de personal, aconseja a los CIO que se encuentran pagando por debajo de la tarifa de mercado a los trabajadores de TI que presenten argumentos a sus colegas de RR. retrasado debido a los desafíos de personal de TI está costando más que el costo de aumentar los salarios.

2.- Falta de compromiso

Los trabajadores que se sienten desconectados de las oportunidades de desarrollo, la administración o los valores de la organización tienen más probabilidades de irse, y es muy probable que muchos de sus trabajadores se sientan así.

El Estado del lugar de trabajo global 2022 de Gallup encontró que el compromiso de los empleados ha disminuido en los últimos años, pasando del 36% en 2020 al 34% en 2021 y a solo el 32% en 2022.

Mientras tanto, el porcentaje de empleados que dicen que están “activamente desconectados” ha aumentado durante ese mismo período de tiempo, con el 18% de los empleados en 2022 diciendo que se sienten así.

“Los empleados activamente desconectados no sólo lo están del trabajo, sino que están resentidos porque sus necesidades no se están satisfaciendo y están expresando su infelicidad. Todos los días, estos trabajadores socavan potencialmente lo que logran sus compañeros de trabajo comprometidos”, según el informe de Gallup.

En consecuencia, esos trabajadores no comprometidos podrían crear un clima que incite incluso a los trabajadores comprometidos a querer irse.

Saber si un empleado está desconectado requiere prestar atención a señales sutiles. Los expertos aconsejan a los gerentes que estudien a los trabajadores y se pregunten: ¿Se están retirando de las actividades sociales? ¿Te reportaste enfermo más de lo habitual? ¿Haciendo lo mínimo para salir adelante?

“Debería evaluar los factores de forma individual en lugar de compararlos con [sus] compañeros, o juzgar el compromiso en función de la productividad o la calidad del trabajo”, dice Sanja Licina, Ph.D., presidenta de experiencia laboral en QuestionPro. “Si alguien siempre ha sido extrovertido, pero de repente es más reservado, o si siempre ha participado en actividades o actividades de formación de equipos fuera del trabajo y de repente no lo es, esas son señales, sin duda. Pero si alguien es introvertido, puede ser más complicado [detectar la desconexión] a menos que haya construido una relación personal con esa persona”.

3.- Expectativas nulas o poco claras

Como reclutador y ex CIO, Shepard conoce la importancia de articular las expectativas y establecer objetivos para la retención de empleados de TI.

Los trabajadores en general se benefician de saber lo que necesitan lograr para tener éxito, por lo que pueden enfocar mejor su tiempo y esfuerzos en lo que más importa, dice ella.

Eso es particularmente beneficioso en TI, ya que los trabajadores de TI a menudo enfrentan más solicitudes que tiempo disponible, una situación que puede ser desalentadora si los CIO y sus gerentes no guían adecuadamente a los equipos de TI sobre prioridades y objetivos.

Las organizaciones que tienen programas de incorporación que describen lo que se espera que logren las nuevas contrataciones en los primeros seis meses, y que tienen gerentes que posteriormente trabajan con los empleados para establecer juntos nuevos objetivos, tienden a tener mejores tasas de retención, dice Shepard.

4.- Sin sensación de impacto

Los empleados que no ven el impacto de su trabajo también tienen más probabilidades de irse.

Anna Gajda, vicepresidenta de personas y habilitación de LeanIX, con sede en Bonn, Alemania, un fabricante de software de gestión tecnológica, dice que es una de las principales razones que dan los trabajadores para dejar sus trabajos.

Los trabajadores quieren saber que contribuyen a la misión de su empleador y que su trabajo importa, dice Gajda.

“Un tecnólogo podría preguntar: ¿El trabajo que estoy haciendo impulsa a la empresa? ¿Cómo mejora mi trabajo un producto? ¿Qué tan bien entiendo si mi trabajo está ayudando a resolver problemas? ¿Y cuánta libertad tengo como ingeniera para resolver problemas?”, señala el especialista.

LeanIX ayuda a sus trabajadores a responder esas preguntas mediante el uso de sistemas que les permiten saber cómo su trabajo ayuda a cumplir los objetivos de la empresa. Los líderes de la compañía articulan objetivos y piden a los ingenieros que creen resultados clave trimestrales para lograr para que puedan ver que están alcanzando sus metas.

La compañía también tiene reuniones mensuales de todos los trabajadores que muestran los éxitos, dice Gajda, y agrega que los equipos también tienen retrospectivas quincenales para discutir el progreso, los nuevos productos y características entregados, y las personas que hicieron que todo eso sucediera “para que los ingenieros obtengan la visibilidad que merecen”, agregó la ejecutiva.

5.- Poco o ningún soporte de alto nivel para TI

Los tecnólogos también quieren trabajar en organizaciones que valoran la TI y las contribuciones que aportan los trabajadores de TI. Quieren ver que los líderes empresariales tengan una estrategia tecnológica clara, vean la TI como una función habilitadora y brinden al equipo de TI la capacidad de marcar la diferencia.

“Quieren ser capaces de impulsar el cambio”, dice Stephenson. Cuando eso falta, es menos probable que los trabajadores se queden.

Los CIOs, sus colegas de C-suite y los miembros de la junta deben trabajar juntos para incorporar la tecnología en la estrategia general de la empresa, un movimiento crítico para el éxito empresarial, no solo para la retención de empleados de TI.

Y si eso está sucediendo, los CIO deben comunicarlo a sus equipos. “Es necesario que haya claridad en la estrategia tecnológica”, dice Stephenson.

6.- No hay suficiente flexibilidad

Los trabajadores tecnológicos valoran los horarios flexibles y las opciones de trabajo remoto.

Casi el 90% de los tecnólogos que respondieron a la encuesta de Dice Tech Sentiment dijeron que la oportunidad de trabajar de forma remota es un factor clave en su interés en unirse a otra organización.

Los empleados también quieren libertad para ajustar los horarios de trabajo, y no se quedarán con organizaciones que todavía “les dicen qué hacer, cuándo y cómo hacerlo”, dice Shepard.

Los gerentes deben dar opciones a los empleados sobre dónde, cuándo y cómo trabajar, con políticas claras que articulen cuándo y por qué se pueden necesitar trabajadores durante ciertas horas o en la oficina, dice Shepard. Confiar en los trabajadores para que estructuren parte de su tiempo de trabajo de manera que tenga más sentido para ellos, sus equipos y las tareas que deben realizar ayudará en gran medida a mantenerlos.